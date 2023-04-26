Takım sporlarına geri dönüyorlar

Hummel, pazardaki istikrarlı genişlemesine, spor takımlarına sağladığı destek ile 2023 yılının ikinci çeyreğinde de devam ediyor. Bu doğrultuda yatırımlarına devam eden hummel, Türkiye’deki takım sporları kategorisinde yeniden yerini almak için, CRS Spor ile iş birliğine başladı. 25 Nisan’da gerçekleşen imza törenine hummel Türkiye ve Güney Bölge CFO’su Kıvanç Aksoy, hummel Türkiye ve Güney Bölge Ticari Direktörü Emre Akaslan, CRS Spor ve Mets Spor Kurucusu Fazlıhan Carus ve CRS Spor Satış Müdürü Eyüp Kılıçoğlu katıldı.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de Beşiktaş’ın basketbol ve hentbol, Galatasaray’ın voleybol ve basketbol, Konyaspor’un futbol branşlarında sponsorlukları bulunan hummel Türkiye, önümüzdeki sezon itibarıyla takım sporlarına geri döneceklerini duyurdu.

hummel Türkiye ve Güney Bölge Ticari Direktörü Emre Akaslan; önümüzdeki günlerde büyük bir anlaşmanın daha duyurusunu yapacaklarını açıkladı. İmza töreninde konuşan Akaslan; “Hem dünyada hem Türkiye’de takım sporlarında gurur duyduğumuz bir geçmişe sahip, tam 100 yıllık spor markasıyız. Bugüne kadar futbol ve hentbol başta olmak üzere birçok dalda takım sponsorluklarına imza attık. Bu yıl itibarıyla globalde hummel’ın giyim sponsorluğu kapsamında iki milyon sporcu ürünlerimizle sahaya çıkıyorlar. hummel Türkiye olarak takım sporları sponsorluklarına CRS Spor iş birliği ile döndüğümüz için ayrıca mutlu olduğumuzu belirtmek isterim” ifadelerine yer verdi.

CRS Spor ve Mets Spor kurucusu Fazlıhan Carus ise; “2012 yılında başlayan hikayemizi, 2022 yılında CRS Spor’u kurarak ileri bir boyuta taşıdığımıza inanıyoruz. Türkiye genelinde bugüne kadar futbol, basketbol, voleybol kulüpleri ve federasyonlar ile iş birliklerine imza attık. Bugün de, dünyanın öncü spor giyim markalarından hummel ile yeni bir yola çıkmanın gururunu yaşıyoruz. hummel markasının 100. yılında Türkiye’de takım sporlarına geri dönmesi ve bu anlamlı süreç boyunca birlikte çalışacağımız için bizler de heyecanlıyız” dedi.