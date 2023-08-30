Takımdan ayrılmak isteyen Fransız yıldız kadro dışı kaldı

Editör: Ufuk Cingöz

Eintracht Frankfurt'ta forma giyen golcü oyuncu Randal Kolo Muani ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fransız golcünün bir süredir PSG'ye transfer olması gündemdeydi.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Eintracht Frankfurt, golcü oyuncunun bugünkü idmanda yer almayacağını ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Levski Sofia maçında forma giymeyeceğini açıkladı.

Kolo Muani ile ilgili açıklama yapan Eintracht Frankfurt Spor Direktörü Markus Krösche, ''Onun gerçek karakterini öğrendik'' şeklinde konuştu.

24 yaşındaki Fransız golcünün PSG ile anlaştığı, hatta oyuncunun transferini tamamlamak için Paris'te olduğu öne sürüldü.

Geçen sezon Frankfurt forması altında 46 maça çıkan Muani, 23 gol atarken 17 asist yaptı.