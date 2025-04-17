Takımın kaderini değiştiren eldivenler

Galatasaray son 7 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin önünde üç puan farkla girerken sezon sonu kaptanı Fernando Muslera ile vedalaşacak. 14 yıldır Galatasaray formasını giyen Muslera kariyerini bitirmeden 25. şampiyonluğu istiyor. Galatasaray'a geldiğinde 25 yaşında olan Muslera geldiği ilk zamanlarda 25 numaralı formayı giymişti. Eğer sarı kırmızılı takım bu sezon şampiyonluğa ulaşırsa Uruguaylı kaleci için 25'in çok özel bir anlamı olacak.

Muslera bir kalecinin bir takımın kaderini nasıl değiştirebileceğinin en önemli ispatlarından biri. 14 sene Türkiye Ligi'nde bir yabancı oyuncunun takımda kalması neredeyse imkansız. Ancak bunu başarabilen tek isim olarak akla geliyor. Zaman zaman yediği hatalı gollerle saç baş yoldursa da Muslera Muslera'dır. Artık gelecek sezon ikonik forması olan yeşil forma ile kalede onu izleyemeyeceğiz. Ailesinin yanına ülkesi Uruguay'a dönecek olan Muslera yeri doldurulamaz bir isim. Hem Galatasaray tarihine hem de Türk Futbol tarihine altın harflerle ismi yazılacak.

Muslera kariyerine noktayı koyup emekliliğin keyfini çıkarırken Galatasaray'da yeni kaleci arayışlarına girecek. Muslera ayarında kaleci bulmak elbette çok zor olacak. Kalecinin bir takımın kaderiyle yakından ilgili olması bu transferin önemini bir kez daha artırıyor. Buna en yakın örnek. Paris Saint Germain'in kalecisi Donnarumma. İtalyan eldiven takımının Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 3-2 kaybettiği ancak turu geçtiği maçta olağanüstü kurtarışlarıyla hayran bıraktı.

Gerçekten bir kaleci takımı oyunda tutabiliyor. Eğer Donnarumma yese de kimsenin hatalı bulmayacağı o golleri kalesinde görseydi PSG şimdi Fransa Ligi'ne dönmüştü. Ancak yaptığı müthiş kurtarışlarla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. İşte kaleci transferi bu yüzden Galatasaray için kritik önem taşıyor. Muslera gibi 14 sene oynayacak bir kaleci bir daha bulunamasa da kalede güven veren bir isim gerekiyor. Bana göre yabancı kaleci şart.

Gelecek sezon için Galatasaray kalesinin adaylarından biri olan Barcelona kalecisi Inaki Pena geleceği parlak bir isim. Bence sarı kırmızılı kaleyi uzun yıllar koruyabilecek nitelikte bir oyuncu. Üstelik kiralık olarak oynadığı kısa dönemde Galatasaray'a iyi bir katkı sağlamıştı. Diğer bir isim ise Eyüpspor'un file bekçisi Berke Özer. Eski bir Fenerbahçeli olan Berke'nin geçmişte Galatasaray aleyhine sosyal medyada bazı paylaşımları olsa da taraftar başarılı kaleciyi affetmeye hazır. Süper Lig'de bu sezon altın dönemini geçiren Berke Özer Arda Turan'ın ekibinin vazgeçilmez bir parçası. Benim fikrim yabancı bir kaleciden yana olsa da Berke Özer transferi yaşının genç olması nedeniyle akla yatkın görünüyor.

Evet bir efsane eldiven Galatasaray'a veda edecek. Muslera'nın Türkiye serüveninin bitmesine az bir süre kaldı. Duygusal bir vedaya hazırlanalım. 14 senelik emeğin ardından onu artık kalede görememek tüm futbolseverler için üzücü. Bir zamanların "Bay haksız rekabeti" artık Türkiye'de son aylarında. Muslera belki de şampiyonlukla taçlanacak büyük bir kariyeri geride bırakarak dünyanın uzak ucuna gidecek. Hagi, Metin Oktay gibi efsanelerin arasına Fernando Muslera şimdiden girdi. Hem Galatasaray hem de Türk futbolu "Son anda Muslera"yı özleyecek.