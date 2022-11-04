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Minderde Dünya Kupası çıkarması

Grekoromen Güreş Dünya Kupası, hafta sonu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 13:56
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Takımlar, üç yıllık aranın ardından Grekoromen Dünya Kupası için Bakü'de bir araya gelecek

Minderde Dünya Kupası çıkarması
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Dünya Güreş Birliğinden yapılan açıklamaya göre takımlar, üç yıllık aranın ardından Grekoromen Dünya Kupası için Bakü'de bir araya gelecek.

Türkiye, yarın başlayacak organizasyonda Kırgızistan ve İran ile aynı grupta yer alacak. Diğer grupta ise ev sahibi Azerbaycan ve dünya karmasından oluşan takım bulunuyor.

Azerbaycan ve dünya karması ile aynı grupta yer alan Sırbistan, takımda görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle organizasyona katılamayacak.

Müsabakalar, grekoromen stil 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 ve 130 kilolarda yapılacak.

Milli takımın kadrosunda Ekrem Öztürk, Muhammet Emin Çakır (55 kilo), Kerem Kamal, Mükremin Aktaş (60 kilo), Ahmet Uyar (63 kilo), Murat Fırat (67 kilo), Selçuk Can (72 kilo), Yunus Emre Başar, Yüksel Sarıçiçek (77 kilo), Burhan Akbudak (82 kilo), Ali Cengiz (87 kilo), Metehan Başar, Mustafa Olgun (97 kilo), Osman Yıldırım ve Fatih Bozkurt (130 kilo) bulunuyor.

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