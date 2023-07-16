Takıntıları takmalı mı

Evlenme teklif etme takıntısı

Gamomani, insanlara sürekli olarak evlenme teklifi etme isteği duymak olarak tanımlanıyor.Bu takıntıya sahip oaln insanlar genellikle kısa süre zarfında farklı insanlara dikkat çekici evlenme tekliflerinde bulunuyor ve bu davranış genellikle poligami ile sonuçlanıyor.

Belirli kelimeleri tekrar etme takıntısı

Bu takıntı kişinin belirli kelimelere özel bir ilgi duyması ve sürekli tekrar etmek için karşı konulamaz bir istek duyması olarak tekrarlanıyor.

Yataktan çıkmama takıntısı

Soğuk ve kasvetli günlerde uzun saatler boyunca yatakta kalmak istemek çok yaygın ve doğal bir durum. Fakat Klinomani rahatsızlığı olan kişiler için özellikle yağmurlu ve karlı günlerde yataktan çıkmak tamamen bir işkence hissi yaratabilir.

Kötü ruhlar tarafından ele geçirildiğine inanma takıntısı

Günümüzde kötü ruhlar tarafından ele geçirilen insanların yaşadıklarını anlatan birçok korku filmi ve kitap var.

Sürekli olarak günah işlediğini düşünme takıntısı

Devamlı günah işlediğine inanan kişilerin yaşadığı bu takıntı, Eleştirilme Korkusu olarak da tanımlanabiliyor.Bu kişilerde genellikle , nefes tıkanıklığı, hızlı nefes alıp verme, kalp ritmi bozukluğu, aşırı terleme, mide bulantısı ve endişe gibi semptomlar görülüyor.

İstemsiz davranışlarda bulunma

Tourette Sendromu, aynı şekilde tekrar tekrar meydana gelen istemsiz, hızlı, ani hareketler veya sesler içeren tiklerle karakterize edilen kalıtsal bir rahatsızlık olarak biliniyor. Görülme sıklığı 10 binde 4-5 olurken, Tourette Sendromlu kişiler normal bir zekaya ve yaşam süresine sahip.

Yıkanma takıntısı

Arkadaşlarınızdan birinin kısa aralıklarla sürekli olarak ellerini yıkama alışkanlığı olduğunu hiç fark ettiniz mi? Ablutomani rahatsızlığı olan kişiler sürekli kire ve mikroba maruz kaldıklarına inandıkları için el yıkamak için takıntı derecesinde bir istek duyuyorlar. Bu takıntıya sahip kişilerde çoğunlukla diğer akıl hastalıklarına da rastlanabiliyor. Çocuklarda görülen şizofreninin karakteristik özellikleri arasında Ablutomani takıntısı da görülüyor.

Patolojik kararsızlık

Günlük hayatımızda ara sıra belirli konularda kararsızlık yaşamak normal bir davranış olarak görülür. Fakat bazı kişiler en ufak konularda bile karar verme sürecinde büyük sıkıntı yaşıyor.Aboulomani, kişinin herhangi bir konuda karar verme iradesinin olmaması olarak tanımlanıyor.

Saç çekme takıntısı

Trikotilomani rahatsızlığı olan kişiler, kendilerine saçlarını çekerek zarar vermek için karşı konulamaz bir istek duyuyor.Bu kişiler saçları haricinde vücutlarında kaşları, kirpikleri, sakalları gibi vücutlarındaki diğer kılları da çekme isteği duyuyor. Bu takıntı çoğunlukla vücutta kolay fark edilebilir kelliklere yol açıyor.

Her yerde harita görme takıntısı

İnsan beyni birçok yerde yüz şekli görmek için doğal olarak koşullanmıştır. Fakat bu koşullanma bazı insanlarda sürekli olarak harita şekli gördüğünü düşünme olarak ortaya çıkabilir. Bu kişiler genellikle yemeklerinin şeklinin bir haritayı andırdığına inanır ve baktıkları her yerde özel olarak harita motifleri ararlar.

Hediye verme takıntısı

Bütün insanlar hediye almaktan ve başkalarını mutlu etmekten zevk alır. Fakat bazı kişiler için hediye verme isteği, karşı konulamaz ve anormal bir dürtü olarak ortaya çıkıyor. Doromani, kişilerin finansal durumları yeterli olmasa bile hediye alma isteğine karşı koyamadığı için kredi çekmesine, borca girmesine hatta bazı durumlarda haciz tehlikesiyle karşılaşmasına sebep oluyor.