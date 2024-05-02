Takıntılı eski sevgili kabus yaşattı: Otomobile bomba düzeneği yerleştirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Batuhan Y.'nin babası, oğluna ait otomobilin altından yağ akıttığını görünce aracı Kışla Sanayi Sitesi'ndeki ustasına götürdü.
Otomobilin alt inceleyen motor ustası bomba düzeneği gördü.
Durum, polise haber verildi, olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı.
Bomba, bölgede sağlanan geniş güvenlik önlemleri altında bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı.
MOTOR ISININCA PATLAMASI HEDEFLENMİŞ
Yapılan inceleme sonucunda, bomba düzeneğinin ilaç kutusuyla sabitlenen patlayıcının motorun alt kısmına koyulduğu görüldü.
Motorun çalıştıktan sonra ısınmasıyla ‘torpil’ olarak tanımlanan bombanın patlaması sonucu araca zarar vermenin planlandığı ortaya çıktı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Batuhan Y.'nin ve sevgilisi Rabia S.'nin ifadeleri alındı.
İfadesinde eski sevgilisi Serdar E.'nin kendisini takıntı haline getirdiğini belirten Rabia S., sevgilisi Batuhan Y.'yi de sık sık tehdit ettiğini söyledi.
İfadeler doğrultusunda harekete geçen ekipler, otomobilin altına bomba düzeneğini Serdar E.'nin yerleştirdiğini tespit etti.
TUTUKLANDI
Rabia S.'nin yaşadığı evin krokisi gözaltına alınan Serdar E.'nin üst aramasında ele geçirildi.
Suçlamaları reddeden Serdar E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Zanlı Serdar E'nin, ifadelerinde suçlamaları reddettiği öğrenildi.