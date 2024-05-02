Takıntılı eski sevgili kabus yaşattı: Otomobile bomba düzeneği yerleştirdi

Takıntılı eski sevgili kabus yaşattı: Otomobile bomba düzeneği yerleştirdi
Kaynak: DHA
Zonguldak'ta Serdar E., takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşı Rabia S.'nin sevgilisi Batuhan Y.'nin otomobilinin motor kısmının altına bomba düzeneği koydu.
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Takıntılı eski sevgili kabus yaşattı: Otomobile bomba düzeneği yerleştirdi 1

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Batuhan Y.'nin babası, oğluna ait otomobilin altından yağ akıttığını görünce aracı Kışla Sanayi Sitesi'ndeki ustasına götürdü.

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Takıntılı eski sevgili kabus yaşattı: Otomobile bomba düzeneği yerleştirdi 2

Otomobilin alt inceleyen motor ustası bomba düzeneği gördü.

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Takıntılı eski sevgili kabus yaşattı: Otomobile bomba düzeneği yerleştirdi 3

Durum, polise haber verildi, olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı.

Bomba, bölgede sağlanan geniş güvenlik önlemleri altında bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı.

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Takıntılı eski sevgili kabus yaşattı: Otomobile bomba düzeneği yerleştirdi 4

MOTOR ISININCA PATLAMASI HEDEFLENMİŞ

Yapılan inceleme sonucunda, bomba düzeneğinin ilaç kutusuyla sabitlenen patlayıcının motorun alt kısmına koyulduğu görüldü.

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Takıntılı eski sevgili kabus yaşattı: Otomobile bomba düzeneği yerleştirdi 5

Motorun çalıştıktan sonra ısınmasıyla ‘torpil’ olarak tanımlanan bombanın patlaması sonucu araca zarar vermenin planlandığı ortaya çıktı.

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Takıntılı eski sevgili kabus yaşattı: Otomobile bomba düzeneği yerleştirdi 6

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Batuhan Y.'nin ve sevgilisi Rabia S.'nin ifadeleri alındı.

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Takıntılı eski sevgili kabus yaşattı: Otomobile bomba düzeneği yerleştirdi 7

İfadesinde eski sevgilisi Serdar E.'nin kendisini takıntı haline getirdiğini belirten Rabia S., sevgilisi Batuhan Y.'yi de sık sık tehdit ettiğini söyledi.

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Takıntılı eski sevgili kabus yaşattı: Otomobile bomba düzeneği yerleştirdi 8

İfadeler doğrultusunda harekete geçen ekipler, otomobilin altına bomba düzeneğini Serdar E.'nin yerleştirdiğini tespit etti.

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Takıntılı eski sevgili kabus yaşattı: Otomobile bomba düzeneği yerleştirdi 9

TUTUKLANDI

Rabia S.'nin yaşadığı evin krokisi gözaltına alınan Serdar E.'nin üst aramasında ele geçirildi.

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Takıntılı eski sevgili kabus yaşattı: Otomobile bomba düzeneği yerleştirdi 10

Suçlamaları reddeden Serdar E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Takıntılı eski sevgili kabus yaşattı: Otomobile bomba düzeneği yerleştirdi 11

Zanlı Serdar E'nin, ifadelerinde suçlamaları reddettiği öğrenildi.

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