Takıntılısı öldürmüştü: Toprağa verildi

Türköz için ilçedeki Çamköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Türköz'ün cenazesinin helallik alınmak üzere baba evine getirildiği sırada ailesi ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

Sabriye Türköz'ün cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığında defnedildi.

Eşinden 14 sene önce ayrılan Sabriye Türköz'ün bu evliliğinden bir oğlu olduğu öğrenildi.

Türköz'e şiddet uyguladığı belirtilen Akkuş hakkında, "uzaklaştırma kararı" alındığı bildirildi.

Sabriye Türköz'ün arkadaşları, "Psikopat adam istenmediğini kabul edemedi. Bazı yerlerde "Öldüreceğim" diye söylüyormuş. Arkadaşımız dünyanın en iyi insanıydı ama tek şanssızlığı böyle biriyle karşılaşması oldu. Hamarat, becerikli, hayat dolu bir insandı. Çok güzel hayalleri vardı ama maalesef olmadı" ifadelerini kullandılar.

Ali Murat Akkuş, cinayetin ardından aynı tabancayla intihar etmişti.