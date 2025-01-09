Takipçilerinden Dilan Polat’a ters köşe! Binlerce şikayetten sonra Bakanlık harekete geçti

Dilan Polat, bu kez de sahiplendiği köpek nedeniyle gündeme düştü. Ünlü fenomen, barınaktan sahiplendiği köpeğin bakımını düzgün yapamadığı gerekçesiyle sosyal medya takipçileri tarafından bakanlığa şikayet edilmişti. Oluşan baskılar nedeniyle Polat ailesinden Şirin geri alındı.

Polat ailesinden alınan köpek sonrası avukat Sevinç Horoz açıklamada bulundu:

Horoz, "Müvekkil Dilan Polat’ın barınaktan sahiplendiği Şirin isimli köpek baskılar sonucu 5 gün sonra maalesef evinden geri alınmıştır. Daha önceki sahiplerince terk edilmiş ve fotoğrafını göreceğiniz barınakta yaşamaya mecbur bırakılmış bir can 31.12.2024 günü veteriner kontrolünden geçerek müvekkil Dilan Polat tarafından sahiplenilmiştir. Polat ailesi Şirin’i çok sevmiş ve aile bireyi olarak görmüş çocuklarıyla birlikte terk edilmiş Şirin ile tüm sevgilerini ve evlerini paylaşmıştır. Ancak Dilan Polat’a kızgın olan ve neredeyse yaşam hakkının dahi elinden alınmasını isteyen bir kesim barınak sahibine türlü şikayetlerde bulunarak köpeğin Dilan Polat’tan alınması gerektiği konusunda baskı yaratmıştır ve baskılar karşısında Dilan Polat’a köpeği bizzat evinde teslim eden bu hanımefendi de köpeği müvekkilden 5. gün geri talep etmiştir. Köpeğe takılı olan Çip henüz hanımefendi adına kayıtlı olduğu için müvekkilin tüm ısrarlarına neredeyse yalvarmasına karşın köpek maalesef aileden geri alınmıştır" dedi.

“İYİ BAKILMADIĞI İDDİALAR ASILSIZDIR”

'Müvekkil adım atmaya korkar hale gelmiştir' diyen avukat sözlerine şöyle devam etti: "Yaşanan bu olay; bir kesim tarafından Dilan Polat’a duyulan yersiz öfkenin ve düşmanlığın boyutunu ortaya koymaktadır. Sahiplerince terk edilmiş bir köpeğin bir canın sıcak bir yuvaya kavuşmasının sevinci ve öneminin önüne geçmiştir. Maalesef köpeğin duyguları, evde yaşayan çocukların, ona bağlanan müvekkilin duyguları yok sayılmıştır. Baskılar sonucu yaşanan olay sonrası ortaya atılan köpeğin iyi bakılmadığı iddiaları da asılsızdır ve evin her yeri kamera ile izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Müvekkilin artık iyilik yapması dahi bir kesimi rahatsız ederken yaşamaya değer dahi görülmediği ortadadır. Buna bir son verilmeli ve toplum sosyal medya hesapları üzerinden yönlendirilmemeli ve ayrıştırılmamalıdır. Müvekkil adım atmaya korkar hale gelmiştir. Yaptığı iyilikler dahi bir kesim tarafından linç edilmesi için bir unsur haline getirilmiştir. Şirin için maalesef çok üzgünüm, bir yetimin bir köpeğin başını okşamış insan, onlar için sıcak bir yuva ve onlarla paylaşılan sevginin önemini bilir. Kamuoyunun vicdanına ve bilgisine sunulur."

NE OLMUŞTU

BİNLERCE KİŞİ TARAFINDAN ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

Dilan Polat, barınaktan sahiplendiği köpeğin bakımı konusunda binlerce kişi tarafından bakanlığa şikayet edildiğini sosyal medya hesabından açıklamıştı.

İşte Dilan Polat’ın açıklaması:

"Şuan şoktayım. Şirin (köpeğin ismi) alt katta uyuyor. Tüm gün benimle, Milan'la ve Can Polat'la bahçede oynuyor. Dışarıda çok mutlu, bahçede çok mutlu. Ancak sahiplendiğim yer bana yazmış. Binlerce kişi şikayet etmiş ve durum bakanlığa iletilmiş. Bana, köpeği almak için araç göndereceklerini söylediler. Köpeğe iyi bakmadığımızı ve mutsuz olduğunu iddia ediyorlar. Bu gerçekten çok ayıp."