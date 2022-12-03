Athena grubundan “Grup Yorum” trollemesi. Takipçilerinden tepki geldi

Athena müzik grubu, 2 Aralık Cuma çıkaracağı yeni şarkısını Twitter’dan duyurmuştu.

Grubun sosyal medya hesaplarından “‘Haklıyız Kazanacağız’ Bu Cuma tüm dijital platformlarda” notuyla yayınlanan videoda Athena, Grup Yorum’un ‘Haklıyız Kazanacağız’ marşını yeniden yorumladığını açıklamıştı.

Ancak Özoğuz’un Twitter paylaşımına göre Athena’nın yeniden yorumu, ‘Haklıyız Kazanacağız’ın sol görüşlü protest söylemlerin çok uzaktı. Adana Demirspor taraftarı Şimşekler grubu tarafından yıllardır tribünde söylendiği yazılarak Özoğuz’un başrolünde olduğu ‘Kendi Yolumda’ filminin soundtrack’i olarak bestelendiği belirtildi.

Şarkının sözlerinin aynı olup müzikal bir yorum olacağını düşünen birçok Twitter kullanıcısı, Özoğuz’un tweet’ini alıntılayarak tepki gösterdi:

İLK OLARAK 1989'DA YAYINLANDI

“Haklıyız Kazanacağız”, ilk olarak Grup Yorum’un 1989 tarihli “Cemo/Gün Gelir” albümünde “Mehmet” isimli şarkının içinde yer aldı.

Bu eser daha sonra, grubun 1997 yılında çıkan “Marşlarımız” albümünde ayrı bir marş olarak yer aldı ve geniş kitlelerin beğenisini kazandı.