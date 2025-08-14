Takla atan araç hurdaya döndü!

Kaynak: İHA
Burdur'da gece saatlerinde çevre yolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil defalarca takla atıp yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kaza saat 01.00 sıralarında Burdur merkez Bozkurt Mahallesi NATO Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Isparta istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Burak Ö. idaresindeki 15 ABB 014 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Hurdaya dönen otomobilde sürücü Burak Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan Oğuzhan U., Halil S. ve Sadi E. C. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

aw517226-01.jpg

aw517226-02.jpg

aw517226-04.jpg

aw517226-03.jpg

