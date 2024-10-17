Takla atan araç tarlaya uçtu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Takla atan araç tarlaya uçtu

Muş’ta kontrolden çıkan aracın takla atmasıyla meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı

Korkunçu kaza, Muş-Bingöl-Erzurum kavşağı Murat Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Mehmet A. yönetimindeki 23 LH 647 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla attı.

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Tarlaya uçarak ters dönen araç içerisinde bulunan Sabri A., Umutcan A. ve Gülçün A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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