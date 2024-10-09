Takla atan araçta 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Takla atan araçta 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Gaziantep'te Suriye uyruklu 37 yaşındaki Muhammet Hani’nin direksiyon hâkimiyetini yitirdiği otomobilin refüje çarpıp takla attığı kazada 1 kişi öldü 4 kişi de ağır yaralandı.

Gece saatlerinde Yeşilvadi Bulvarı Köprülü Kavşağı’nda meydana gelen kazada, Suriye uyruklu Muhammet Hani’nin kullandığı 27 MC5746 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak taklalar attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde sürücü Muhammet Hani’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hani’nin cenazesi adli tıp kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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