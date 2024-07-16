Takla atan araçta can verdi

Kaynak: İHA
Takla atan araçta can verdi

Aydın’ın Didim ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atan otomobildeki 23 yaşındaki Devrim Aşkan hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Didim’in Yeşilkent mevkii Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 YN 331 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeyken savrulup takla attı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği kazada, araçta bulunan Devrim Aşkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Aşkan'ın kardeşi 18 yaşındaki B.A. ve bir başka kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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