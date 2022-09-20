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Takla atan araçta ölümden döndü

Karaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ölümden döndü.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 17:43
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Takla atan araçta ölümden döndü

Takla atan araçta ölümden döndü
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İHA
Kaza, saat 15.45 sıralarında 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım S. yönetimindeki 70 DU 070 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak yol ortasına takla attı.

Takla atan aracın içerisinden kendi imkanları ile çıkmayı başaran sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazım S.'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından ters dönen otomobil, çevredeki vatandaşların yardımlarıyla düzeltilerek yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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