Takla atan araçtaki anne öldü, mimik kızı yaralandı

Kazanın ardından şoka giren sürücü uzun süre olay yerinden ayrılamadı.

Kaza, akşam Çorum-Ankara karayolunun 18’inci kilometresinde gerçekleşti. Çorum’dan Ankara yönüne giden 27 yaşındaki Muhammet Doğan'ın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Olay yerine intikal eden sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan sürücünün 25 yaşındaki eşi Habibe Doğan’ın yaşamını kaybettiği belirlenirken çiftin çocukları Ebrar Doğan’ın ise ağır yaralı olduğu görüldü. Küçük çocuk hemen Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Doğan ise girdiği yok üzerine olay yerinden ayrılamadı.