Takla atan araçtaki anne öldü, mimik kızı yaralandı

Kaynak: İHA
Takla atan araçtaki anne öldü, mimik kızı yaralandı

Çorum'da kontrolden çıkan aracın takla atarak savrulduğu kazada sürücünün eşi olay yerinden yaşamını yitirirken 2 yaşındaki kızı ise hastanede tedaviye alındı

Kazanın ardından şoka giren sürücü uzun süre olay yerinden ayrılamadı.

Kaza, akşam Çorum-Ankara karayolunun 18’inci kilometresinde gerçekleşti. Çorum’dan Ankara yönüne giden 27 yaşındaki Muhammet Doğan'ın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

87465-001.jpg

Olay yerine intikal eden sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan sürücünün 25 yaşındaki eşi Habibe Doğan’ın yaşamını kaybettiği belirlenirken çiftin çocukları Ebrar Doğan’ın ise ağır yaralı olduğu görüldü. Küçük çocuk hemen Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Doğan ise girdiği yok üzerine olay yerinden ayrılamadı.

İlgili Haberler
İlk kez telefon alan çocuğun mutluluk gözyaşları
İlk kez telefon alan çocuğun mutluluk gözyaşları
Trump Putin ve Kim Jong-Un’a benzeyen 3 kişi Paris sokaklarında
Trump Putin ve Kim Jong-Un’a benzeyen 3 kişi Paris sokaklarında
Pendik’te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Pendik’te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Duraklayan aracın kapısı açılınca motorcuyla çarpıştı
Duraklayan aracın kapısı açılınca motorcuyla çarpıştı
Son Haberler
Türk dizilerinin yeni yolculukları Yazarlar
Türk dizilerinin yeni yolculukları
Adil olunamamakta yanlış yaptı! Yazarlar
Adil olunamamakta yanlış yaptı!
Çok acı ama maalesef gerçek Yazarlar
Çok acı ama maalesef gerçek
Üniversitelerimizde hacamat ve sülükle tedavi öğretiliyor mu? Yazarlar
Üniversitelerimizde hacamat ve sülükle tedavi öğretiliyor mu?
Sosyal medyada sanal kimliklerin psikolojik ve sosyolojik etkileri Yazarlar
Sosyal medyada sanal kimliklerin psikolojik ve sosyolojik etkileri
Olimpiyatlar ve Türkiye Yazarlar
Olimpiyatlar ve Türkiye
Yüzde 30 vergi ile 157,8 milyar doları kurtaramayız Yazarlar
Yüzde 30 vergi ile 157,8 milyar doları kurtaramayız