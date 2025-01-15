Takla atan araçtan şans eseri kurtuldular

Düzenleme: Kaynak: İHA
Takla atan araçtan şans eseri kurtuldular

Balıkesir’in Havran ilçesinde bir sürücü kullandığı otomobilin hakimiyetini kaybederek kaza yapıp takla attı. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit-Balıkesir Karayolu Şapçı Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında, B.Ö. yönetimindeki 54 D 6410 plakalı otomobil, takla attı. Kazanın ardından ihbar üzerine Balıkesir İtfaiyesi, Havran ve İvrindi Grup Amirlikleri ekipleri, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazada sürücü B.Ö. ile yolcular S.Ö. ve Y.B. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Takla atan araçtan şans eseri kurtuldular

Takla atan araçtan şans eseri kurtuldular

Takla atan araçtan şans eseri kurtuldular

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