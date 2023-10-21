Takla atan otomobil 50 metre sürüklendi

Kahramanmaraş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada otomobil takla atarak 50 metre sürüklendi.

KAYNAK: İHA
Takla atan otomobil 50 metre sürüklendi

Kaza Barbaros Mahallesi Batı Çevre Yolunda meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olduğu öğrenilen R.Ç. idaresindeki 46 F 4261 plakalı otomobil, kontrolden çıkması sonucu yol kenarında bulunan kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak boş arsada yaklaşık 50 metre boyunca sürüklendi. Otomobilin içerisinde bulunan sürücü R.Ç. yaralandı.

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112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü tedavisi için hastaneye sevk edildi.

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