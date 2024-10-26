Takla atan otomobil alev alev yandı. Pencereden çıkarak kurtuldular

Kaynak: İHA
Takla atan otomobil alev alev yandı. Pencereden çıkarak kurtuldular

Kocaeli'nde meydana gelen kazada takla atan otomobil alev alev yandı, araç içindekiler pencereden çıkarak kurtuldular.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde takla atarak ağaçlık alana uçan otomobil alev alev yandı. Araçta bulunan karı koca pencereden çıkarak kurtuldu.

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Olay, 00.00 sıralarında Köseköy Salim Dervişoğlu caddesi üzerinde meydana geldi. 41 LJ 055 plakalı Opel marka araç ile seyir halinde olan O.A., virajı alamayınca, takla atarak ağaçlık alana uçtu. Sürücü O.A. ile eşi T.A., pencereden çıktıktan sonra araçta yangın başladı.

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112 acil çağrı merkezine yapılan ihbarın arından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı T.A. ile sürücü O.A.'yı Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

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Alev alev yanan araca ise itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 15 dakika süren müdahalenin ardından yangın tamamen söndürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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