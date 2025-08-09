Takla atan otomobil tarlaya uçtu! Yaralılar var



Kaza, Eflani-Pınarbaşı karayolu Bahçeliev köyü mevkiinde meydana geldi. O.B. (45) idaresindeki 37 BD 704 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atarak boş araziye uçtu. Kazada sürücü ile N.B. (44), E.B. (13), B.B. (4) ve Ş.Ç.B. (80) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerce çıkartılarak ilk müdahalelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ş.Ç.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.