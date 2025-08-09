Takla atan otomobil tarlaya uçtu! Yaralılar var

Kaynak: İHA
Karabük'ün Eflani ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atıp tarlaya uçması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.


Kaza, Eflani-Pınarbaşı karayolu Bahçeliev köyü mevkiinde meydana geldi. O.B. (45) idaresindeki 37 BD 704 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atarak boş araziye uçtu. Kazada sürücü ile N.B. (44), E.B. (13), B.B. (4) ve Ş.Ç.B. (80) yaralandı.

tarla1.jpg

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerce çıkartılarak ilk müdahalelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ş.Ç.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

