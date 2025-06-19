Takla atan otomobilde can pazarı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Takla atan otomobilde can pazarı

Denizli Çivril’de 47 yaşındaki Ömer Saray’ın kullandığı otomobil yoldan çıkıp takla attı. Kaza sonrası savrulan Saray, hayatını kaybetti.

Kaza, Çivril ilçesi Menteş Mahallesi'nde sabaha karşı 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ömer Saray (47), 32 HD 055 plakalı otomobili ile seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil taklalar atarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevke edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Ömer Saray'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Ömer Saray, öğle namazına müteakip, Kocayaka Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ömer Saray'ın evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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