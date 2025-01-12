Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kastamonu’nda bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak takla attı. Otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Daday kara yolu Gölköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 DC 160 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Aliye T. (60), Mustafa T. (60) ve Mesut T. (36) yaralandı.

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Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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