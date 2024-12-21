Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kaza, Alaca-Çorum karayolu Elicek Deresi mevkiinde meydana geldi. Muharrem B. idaresindeki 06 BYJ 645 plakalı Toyota marka otomobil yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Sürüklenen otomobilden yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Elvan Ç., Yusuf Y. yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, Alaca Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, aynı mevkiide yarım saat önce meydana gelen bir kazada ise İdris K. idaresindeki 19 DZ 650 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Gürcü K. yaralandı.