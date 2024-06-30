Takla attı akaryakıt istasyonuna daldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Takla attı akaryakıt istasyonuna daldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, ana yol üzerinde kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak akaryakıt istasyonuna daldı.

Ters şekilde metrelerce sürüklenen aracın sürücüsü yaralandı; aracın akaryakıt pompalarının yanında durması olası bir faciayı önledi.

Kaza, saat 18.00 sularında Orhangazi ilçesi Yalova-Bursa karayolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Yalova'dan Bursa istikametine gitmekte olan Çiğdem Doğan (44) idaresindeki 14 ACG 653 plakalı otomobil, Orhangazi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak bir akaryakıt istasyonuna girdi. Ters dönen otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra akaryakıt pompalarının yanında durdu.

Kazada otomobil sürücüsü Çiğdem Doğan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta bulunan evcil kedi de sağlık ekipleri tarafından alınarak, yaralı ile birlikte hastaneye götürüldü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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