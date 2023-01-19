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Taklit ambalajlara paketlenmiş 1 ton toz deterjan ele geçirildi

Kocaeli'de bazı markaların taklit ambalajlarına doldurulmuş halde 1 ton toz deterjan ele geçirildi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 18:03
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Taklit ambalajlara paketlenmiş 1 ton toz deterjan ele geçirildi

Taklit ambalajlara paketlenmiş 1 ton toz deterjan ele geçirildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mali suçlar ile mücadele çalışmaları kapsamında Gölcük ilçesinde şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada bulunan, markaların taklit ambalajlarına konulmuş 1 ton toz deterjan ile 114 şampuan ve sıvı deterjana el konuldu.

Gözaltına alınan bir kişinin, işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılıkça serbest bırakıldığı öğrenildi.

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