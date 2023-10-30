Taklit ayakkabı üreten işyerine baskın. 96 bin ayakkabı ele geçirildi

İstanbul Başakşehir’de taklit ayakkabı üreten bir iş yerine baskın düzenlendi. Polis ekipleri baskında 96 bin taklit ayakkabı ele geçirdi.

KAYNAK: İHA
Taklit ayakkabı üreten işyerine baskın. 96 bin ayakkabı ele geçirildi

Başakşehir'de bir sanayi sitesinde faaliyet gösteren iş yerinde taklit ayakkabı üretimi yapıldığı tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalanırken 96 bin taklit ayakkabı ise ele geçirildi.

Başakşehir'de polis ekipleri tarafından bir sanayi sitesinde faaliyet gösteren iş yerinde taklit ayakkabı üretimi yapıldığı tespit edildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, D.O. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. iş yerinde yapılan aramalarda, 96 bin adet taklit ayakkabı, ayakkabı bileşenleri, ayakkabı kutusu, poşeti, etiket ve ambalaj kâğıdı ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında “6769 Sayılı Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı.

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