Kaynak: İHA
Körfez Belediyesi; ruhsatsız işletmeler, etiketsiz ürünler ve hijyen ihlallerine karşı sahada denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle taklit ve tağşiş gıdalar mercek altına alındı.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen denetimlerde; işyerlerinin ruhsatları, reyon ve kasa fiyat etiketlerinin uyumu, ürünlerin son tüketim tarihleri ile hijyen kurallarına uygunluk titizlikle incelendi.

Ekipler tarafından yapılan denetimlerde; işletmelerin ruhsat durumları, ürünlerin reyon ve kasa fiyatlarının uyuşup uyuşmadığı, ürünlerin son kullanma tarihleri, genel hijyen şartlarına ve temizlik standartlarına uyumluluğu titizlikle denetlendi. Özellikle tüketici mağduriyetine yol açabilecek etiket ihlalleri ve son tüketim tarihi geçmiş ürünler üzerinde hassasiyetle duruldu.

TAĞŞİŞ VE TAKLİT GIDALARA KARŞI ÖNLEM

Son dönemlerde artan tağşiş ve taklit gıda ürünleriyle ilgili şikayetleri dikkate alan Körfez Belediyesi ekipleri, bu tür ürünlerin tespiti amacıyla denetimlerini daha da sıklaştırdı. Özellikle et ve süt ürünleri başta olmak üzere yüksek risk grubundaki gıdalar detaylı şekilde incelendi. Denetimler sırasında tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin tutanaklar düzenlenerek, gerekli yasal işlemler başlatıldı. Marketlerin et reyonları başta olmak üzere gıda ürünlerinin bulunduğu alanlarda hijyen standartlarının korunup korunmadığı da denetim kapsamına alındı. Ekipler, ürünlerin saklama şartlarından reyon temizliğine kadar birçok detayı titizlikle kontrol etti.

ŞİKAYETLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Zabıta Müdürlüğü, denetim faaliyetlerini sadece rutin kontrollerle sınırlı tutmuyor. Vatandaşlardan gelen şikayetler de dikkatle incelenerek, denetim programlarına entegre ediliyor. Bu sayede hem kamu sağlığını korumak hem de tüketici haklarını gözetmek adına etkin bir denetim süreci yürütülüyor. Zabıta müdürlüğü yetkilileri, Körfez halkının sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlerin belirli periyotlarla sürdürüleceğini ifade etti. Aynı zamanda ekipler, vatandaşlara da çağrıda bulunarak şüpheli durumların hızlı bir şekilde ilgili zabıta birimlerine bildirilmesinin önemine dikkat çekti.

