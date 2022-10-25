Takma kirpik çok zararlı

Uzmanlar sıklıkla uyarıyor ve “Takma kirpikler gözlerde yanma, batma ve kızarıklık sonucu enfeksiyona sebep olabiliyor.” Diyor. Peki, takma kirpikleri gündelik hayatının hemen her saatinde kullanan kadınlar bunların zararlarının fakında mı? İşte takma kirpiklerin az bilinen ama çok önemli zararları:

TAKMA KİRPİKLER ZARARLI



Adeta trend haline gelen takma kirpikler, makyaj kutularının vazgeçilmez parçası haline geldi. Fakat her iyinin kötü bir yanı var. Takma kirpikler içinde bu geçerli. Özellikle bu kirpikler düzenli bakımı yapılmadığı durumlarda, göz kapağı iltihabına yol açıyor. Batma yapıyor, enfeksiyona neden olabiliyor.

Doç. Dr. Aylin Kılıç, "Takma kirpik veya kirpik lifting yapılacaksa en steril yerde ve en kaliteli malzemeyle yapılması gerekiyor." diye kadınları uyardı ve şunlara dikkat çekti:

“Yanlış uygulama sonucu kirpik diplerinin tıkanabilir. Kirpik taktıran insanlar gözlerini iyice temizleyemiyor, yapışkanlığı gider de kirpikleri düşer diye. ​Bunun sonucunda göz kuruluğu, yanma ve batma gibi şikâyetleriyle idare etmeye çalışıyorlar. Göz kuruluğu olduğu için suni gözyaşı damlası kullanmaya başlıyorlar."



Uzun süreli takılan takma kirpikler ise normal takma kirpiklerden çok daha zararlı. O nedenle uzmanlar, “Takılacaksa bile kaliteli olanından takılmalı ve göz bakımı mutlaka aksatılmamalı.” diye uyarıyor.

Uzmanlar takma kirpik işlemi sırasında kirpiklerin kopmaması ve enfeksiyon geçmemesinin önemine dikkat çekiyor. Dr. Kılıç ise konu ile ilgili şunları söylüyor:

"Kirpik , gözümüzü dış ortamlara karşı koruyan, tozdan, rüzgardan kurumasını engelleyen kalkandır. Ancak gözümüzle oynarsak ek yabancı cisim eklersek gözümüzün korunması için olan bütün engelleri kaldırmış oluyoruz. O yüzden göz sağlığımız için çok zararlı.”