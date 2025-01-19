Takma sakal ve gözlükle kuyumcuya gidip 270 bin lira dolandırmıştı! Tutuklandı

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zafer Caddesi'nde kuyumculuk yapan A.K.'ye ait 120 bin, E.Z.'ye ait 150 bin lira değerindeki altınların kimliği belirsiz kişi tarafından sahtesiyle değiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları kamera incelemelerinde farklı tarihlerde takma sakal ve gözlük takıp, iş yerlerine gelen ve el çabukluğu ile altınları sahtesiyle değiştiren şüphelinin 6 ayrı suçtan 14 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüpheli, Yahşihan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine teslim edildi. Olay, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.