Taksi bulamadığı için taksi durağını kurşun yağmuruna tutan şüpheli tutuklandı

Olay, dün Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde bulunan Meydan Yonca Taksi Durağı'nda meydana geldi. Şüpheli Ö.O.F., taksi talebinde bulunduğu görevli E.Ş.'nin "Taksi yok" demesi üzerine, öfkeyle duraktan ayrıldı. Yarım saat sonra yeniden durağa dönen şüpheli, E.Ş.'ye tabanca doğrultarak, "Ben size gösteririm, siz hep böyle yapıyorsunuz." diyerek tehditler savurdu.

Görevlinin şüphelinin eline hamle yapmasıyla arbede yaşandı ve şüpheli, tabancayı iki el ateşledi. Olayda kimse yaralanmazken, şüpheli olayın ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı Kanun'a aykırılık" suçlarından gözaltına alındı. Şüpheli Ö.O.F., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.