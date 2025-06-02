Taksi çağırırken bir kez daha düşüneceksiniz! Popüler uygulama hizmet bedelini artırdı!

Türkiye'nin popüler taksi çağırma uygulaması BiTaksi hizmet bedeline zam yaptı.

1 Haziran 2025 itibarıyla uygulamanın hizmet bedeli yüzde 25 oranında artırılarak 40 TL’den 50 TL’ye çıkarıldı.

TOPLAM ZAM YÜZDE 66'YI BULDU

BiTaksi, 2025 yılı içinde ikinci kez hizmet bedelini artırmış oldu. Şubat ayında yapılan yüzde 33’lük ilk zamla 30 TL’den 40 TL’ye yükseltilen ücret, son artışla birlikte toplamda yüzde 66’nın üzerinde bir artış göstermiş oldu.

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KISA MESAFE ÜCRETİ 185 TL..

İstanbul’da uygulanan güncel taksi tarifesine göre:

Açılış ücreti: 40,5 TL

Kilometre başına ücret: 27 TL

İndi-bindi (kısa mesafe) ücreti: 135 TL

BiTaksi'nin yeni 50 TL’lik hizmet bedeli de eklendiğinde, kısa mesafeli bir yolculuğun toplam maliyeti 185 TL’ye kadar çıkabiliyor.

KARTLA ÖDEMEYE KOMİSYON FARKI

Uygulamada kartla yapılan ödemelerde hizmet bedeli doğrudan taksimetre ücretine ekleniyor. Nakit ödemelerde ise bu bedel sürücü tarafından yolcudan tahsil ediliyor. BiTaksi ayrıca sürücülerden de komisyon alarak gelir elde ediyor.