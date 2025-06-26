Taksi durağında görülmemiş olay! Kalp krizi peş peşe vurdu, iki şoför aynı anda öldü: İzleyenler gözyaşlarına boğuldu

Karşıyaka’daki taksi durağında yaşanan olay yürekleri dağladı. Durakta telsizci olarak çalışan 75 yaşındaki Zeki Aldemir, sabah saatlerinde aniden fenalaşıp kalp krizi geçirdi. İşini tamamlayıp eve gitmek üzereyken durumu fark eden mesai arkadaşı Ercan Kiremitçiler (57) hemen yardıma koştu.

FENALAŞIP YERE YIĞILDI

Olayı gören diğer çalışanlar ne yapacağını bilemeyince 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlileri, telefonda yönlendirmeyle Aldemir’in nabzının kontrol edilmesini istedi. Arkadaşının bileğini kontrol eden Kiremitçiler, yoğun strese dayanamayıp fenalaşarak yere yığıldı. Peş peşe yaşanan olay karşısında şoke olan durak çalışanları, bu kez Kiremitçiler’e müdahale etmeye çalıştı.

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HER İKİSİ DE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki kişinin de kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Zeki Aldemir ve Ercan Kiremitçiler, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

İKİLİNİN SON ANLARI

İkilinin son anları, durak içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sandalyede oturan Zeki Aldemir’in fenalaştığı, o sırada orada olan ve arkadaşına yardım eden Ercan Kiremitçiler’in aniden yere yığıldığı anlar kaydedildi.

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“BÜYÜK ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ”

Taksi durağına taziye ziyaretine gelen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, “Burada görevli, yıllarca camiada tanınan Zeki abimiz kalp krizi geçirdi. Ardından Ercan adlı şoför arkadaşımız ona yardım ederken o da kalp krizi geçirdi. Maalesef ikisi de vefat etti. Büyük üzüntü içindeyiz. İki kişinin aynı anda böyle bir olay yaşaması çok sarsıcı. Duraktaki arkadaşlarımızın acısını paylaşmak için buradayız. Her iki arkadaşımıza Allah’tan rahmet, durak çalışanlarına ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun.” dedi.

“DAHA ÖNCE GÖRMEDİĞİMİZ BİR OLAY”

Çalışanlarının kaybından büyük üzüntü duyduğunu belirten taksi durağı başkanı Mesut Bedir, “Çok farklı, daha önce görmediğimiz bir olay yaşadık. Yıkıldık, perişan olduk. Zeki abimiz burada fenalaşıp kalp krizi geçirdi. Ambulans beklenirken ona yardım eden Ercan da aynı anda kalp krizi geçirdi. İki acı kaybımız oldu. Üzüntüden daha fazlasını söyleyemiyoruz. Tüm durak arkadaşlarımız büyük üzüntü içinde.” diye konuştu.

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“HERKESE YARDIM EDERLERDİ”

Taksi durağının karşısındaki kuaförde çalışan Olcay Çakır, “Zeki Amca kulübenin önündeki sandalyede otururken yere yığılmış. Arkadaşlar hemen ona yardım etmeye çalışmış. Şoförlerden Merdan, ambulansı aramış. Ambulans, telefonda nasıl müdahale edileceği konusunda talimat vermiş. O talimatlarla yardım etmeye çalışıyorlarmış. Sonra Ercan abi de onunla birlikte yığılmış. İkisinin aynı anda vefat ettiğini öğrendik. Olay saniye saniye oldu. Zeki Amca burada çok sevilen biriydi. Herkese yardım ederdi. Doğal, içimizden biriydi. Hayatımda ilk kez böyle bir olay gördüm, şoktayız.” dedi.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADILAR

Kalp kriziyle yaşamını yitiren Zeki Aldemir ve Ercan Kiremitçiler’in mesai arkadaşları, olayın şok edici olduğunu ve büyük bir üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

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