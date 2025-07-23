Taksi durağında şoförlere silahlı saldırı

Kaynak: DHA
Taksi durağında şoförlere silahlı saldırı

Adana’da taksi durağında kimliği belirsiz bir kişiyle durakta bekleyen taksicilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonrası şüpheli tabancasını çekerek ateş etti. 2 taksici yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki taksi durağında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile duraktaki şoförler F.P. ve F.T. ile arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda şüpheli, şoförlere tabancayla ateş edip kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlarla ayaklarından yaralanan F.P. ile F.T., yere yığıldı.

İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından şoförleri ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Tedavileri yapılan F.P. ile F.T. ise taburcu edildi.

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