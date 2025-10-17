Karabağlar ilçesinde, dün gece saat 03.30 sıralarında Gediz Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, motosiklet kuryesi Kaan Mert Sağlam (20) hayatını kaybetti. Kazada, İsmail Biçici (50) idaresindeki 35 T 6520 plakalı taksi, kavşağa dönüş yaptığı sırada Gaziemir yönünden gelen ve işten evine dönmekte olan Sağlam yönetimindeki 35 BRK 254 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Sağlam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kurye Kaan Mert Sağlam'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan taksi şoförü İsmail Biçici, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Biçici, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.