Taksi ile motorize yunus timiyle çarpıştı! 2 polis yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Eskişehir’de ticari taksi ile Motorize Yunus Timi’nin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Fabrikalar Sokak üzerinde meydana geldi

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. Edinilen bilgiye göre devriye görevi icra eden İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 26 A 48657 plakalı Motorize Yunus Timi tramvay yolunda seyir halindeyken, 26 T 0482 plakalı B.U. idaresindeki ticari taksi ile henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Meydana gelen kazada, motosikletin sürücüsü ve artçısı polis memuru hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan polis memurları Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ekiplerce kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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