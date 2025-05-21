Taksi, kamyonete ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir ticari taksi demir boru yüklü kamyonete arkadan çarptı.

Kazada taksi sürücüsü hayatını kaybederken, araçta bulunan bir yolcu yaralandı.

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TEK ŞERİDE DÜŞEN YOLDA KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI

Kaza, saat 23.00 sıralarında Sakarya-Bilecik D-650 kara yolunda, yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Dere yönetimindeki 54 T 5540 plakalı ticari taksi, aynı yönde ilerleyen 16 BRY 250 plakalı demir boru yüklü kamyonete arkadan çarptı.

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DEMİR BORULAR TAKSİNİN İÇİNE GİRDİ

Çarpmanın şiddetiyle kamyonette yüklü olan demir borular, ticari taksinin ön camını kırarak araç içine girdi. Kazada sürücü Mustafa Dere ve araçta yolcu olarak bulunan Mustafa K. yaralandı.

SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Mustafa Dere, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK AKSADI

Kaza nedeniyle D-650 kara yolunda trafik bir süre aksarken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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