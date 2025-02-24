Taksi, karşıya geçmeye çalışan adama böyle çarptı

Kaza anı, hem aracın iç kamerasına hem de çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ŞÜKRÜPAŞA MAHALLESİ'NDE YAYA TİCARİ TAKSİYE ÇARPTI

Kaza, Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.T. idaresindeki 22 T 0015 plakalı ticari taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya E.V.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.V., ticari taksinin ön camına çarparak yere düştü.

YARALI, AMBULANSLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşa olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 1. Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı, sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.