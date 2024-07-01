Taksi ödemelerinde para kaptıranlar dikkat. Faiziyle birlikte geri alabilirsiniz

Uzmanlar sürekli taksiye binmek zorunda kalan ve defalarca bu komisyon ücretini ödemek zorunda kaldıkları hizmet bedellerini faizi ile birlikte alabileceklerini konusunda uyarıyor.

Ticari taksilerde kredi kartlarında ödeme alınırken 5,95 lira ile 8,95 lira arasında değişen miktarlarda hizmet bedeli alınıyor. Müşteriler ise genellikle bu ödedikleri miktarları sorgulamıyor.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise taksi pos makineleri ile ilgili uyarıda bulunarak kesilen hizmet bedellerinin hukuka aykırı alındığını söyledi. Ağaoğlu bu farkı ödeyen kişilerin ise iade başvurusu yaparak komisyonları yasal faizi ile geri alabileceklerini vurguladı.

"KOMİSYON ÜCRETİ KESİLMESİ HUKUKİ DEĞİL"

Yasal düzenleme ile ilgili bilgi veren Ağaoğlu, 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17. Maddesinde 'Kartlı ödemelerde herhangi bir hizmet bedeli yansıtılamaz ifadesinin bulunduğunu belirtti.

Ağaoğlu sadece borsada işlem gören hisse senetleri, kıymetli madenler ve yabancı para gibi bedellerde hizmet bedeli kesilebileceğini söyledi.

Bu farkı ödeyen vatandaşların ise yapabilecekleri olduğunu söyleyen Ağaoğlu, hizmet bedeli farkı ödeyen kişilerin Tüketici Hakları Hakem Heyeti'ne vurmaları halinde ödedikleri komisyonları yasal faizi ile geri alabileceklerini vurguladı.

Ağaoğlu üstelik bu başvuruların internetten kolaylıkla yapılabildiğinin altını çizdi.

"KOMİSYON ALINMASI TAKSİLERDEN KAYNAKLANMIYOR"

Kesilen ücretlerle ilgili açıklama yapan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise komisyon ücretlerinin taksicilerle ilgili bir durum olmadığını söyledi.

Aksu açıklamasında bu konuda taksicilerin yapabileceği bir şey olmadığını taksilerde yer alan post cihazlarının bağlı bulunduğu bankalar ve müşterilerin kullandığı ‘taksi çağırma’ uygulamalarının bağlı olduğu şirketlerle ilgili bir durumdan kaynaklandığını belirtti.