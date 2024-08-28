Taksi okul servisinden ucuz çıktı. Servis ücreti 70 bin lirayı buldu

Okulların açılmasına kısa bir süre kala servis ücretlerine yapılacak zam belli oldu. UKOME servis ücretlerine yüzde 16’lık zam açıklasa da özel okullarda bu oran yüzde 100’e kadar çıktı.

En kısa mesafede servis ücreti devlet okulları için 23 bin lira olurken özel okullarda ise 70 bin lirayı aştı.

NTV’de yer alan habere göre, Özel okullarda servis ücreti o kadar fahiş ki taksiyle yolculuk daha ucuza geliyor.

2024-2025 eğitim yılındaki tüm tatiller çıkarıldığında öğrenciler 180 gün okula gidiyor. 80 bin liralık servis ücreti 180 güne bölündüğünde günlük 444 liraya denk geliyor. Taksilerde en yakın mesafe ücreti 100 lira. Gidiş-dönüş hesaplandığında günlük 200 liraya denk geliyor.

Eğer veli, servis ücretinin 80 bin lira olarak açıkladığı öğrencisini okutuyorsa ve servisle göndermeyi tercih edecekse günlük cebinden 444 lira çıkacak ancak taksiyi tercih ederse günlük ödeyeceği miktar 200 lira.