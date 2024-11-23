Taksi, otobüs ve dolmuşlarda yeni dönem! Bakan tarih verdi

Toplu taşıma ve ulaştırmada yeni sistemler devreye sokulacak. 2025 senesinin ilk çeyreğinde taksi, dolmuş ve otobüslerde yüz tanıma sistemine geçilecek.

Katıldığı bir Televizyon programında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu toplu ulaşım alanında atılacak yeni adımlar hakkında konuştu.

Bakan Uraloğlu, sürücülerin çalışma saati düzenlemesinden toplu taşımada kullanılacak yüz tanıma kamerasına kadar pek çok konuda önemli mesajlar verdi.

TOPLU TAŞIMAYA YENİ SİSTEM

Uraloğlu, "Yaşanan bazı kazalar ve güvenlikle ilgili problemlerden dolayı taksi, dolmuş ve otobüslere kamerayı zorunlu hale getiriyoruz. Sürücü 8 saatten fazla araç kullanamaz diyoruz. Benim belgem kullandı sürem doldu, diğer belgeyi takıyoruz ama yine ben kullanıyorum. Bunun önüne geçmek için kamera koyup yüz tanımayla önüne geçeceğiz. Önümüzdeki yılın ilk aylarında yakında yapacağız” ifadelerini kullanarak 2025 yılı toplu taşıma uygulamaları hakkında bilgi verdi.