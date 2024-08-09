Taksi şoförü arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: İHA
Taksi şoförü arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

21 yaşındaki zanlı evine gittiği taksici arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

Taksi şoförü arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Samsun'da evine gittiği taksi şoförü arkadaşını bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, taksi şoförü olduğu öğrenilen Emre Baş (32) evinde, alacak-verecek meselesi yüzünden arkadaşı Ahmet Can F.'nin (21) bıçaklı saldırısına uğradı. 3 yerinden yaralanan Emre Baş kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Emre Baş'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.
Olaydan sonra firar eden Ahmet Can F. polise teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Ahmet Can F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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