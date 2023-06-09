Taksi şoförü ile minibüs şoförü caddeyi ringe çevirdi. O anları çeken ise boks maçı gibi kavgayı anlattı

Sarıyer'de taksi şoförü ile minibüs şoförünün tartışması kavgaya dönüştü. Tekmeler yumruklar havada uçuştu. O anları görüntüleyen kişi ise kavgayı boks maçı anlatırmış gibi kaydetti.

Taksi şoförü ile minibüs şoförü caddeyi ringe çevirdi. O anları çeken ise boks maçı gibi kavgayı anlattı

Sarıyer’de bir AVM’nin önünde taksi şoförüyle minibüs şoförü arasında başlayan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıyer’de bir AVM’nin önünde dün akşam saatlerinde iddiaya göre yolcu almak için gelen taksici ile minibüs şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taksici ile minibüs şoförü birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşlar kavga eden sürücüleri dakikalarca ayırmaya çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, sürücülerin birbirlerine yumruklar attığı ve çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

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