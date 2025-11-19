

Ankara'nın Çankaya ilçesinde M.K. isimli şahıs, Kızılay’dan bindiği taksinin şoförü H.H.K. ile telefonu olmadığı iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın giderek büyümesinin ardından M.K., yanında taşıdığı silahı çıkardı. Taksi şoförü H.H.K. yardım istemek için otomobili başka bir taksi durağına sürdü. Bu sırada M.K., silahla 3 el ateş etti. Olayda yaralanan olmazken mermilerin taksiye isabet ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri M.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüphelinin adli kontrol ile serbest bırakıldığı öğrenildi.