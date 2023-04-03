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Taksi takla attı 1 kişi öldü

Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan taksi sürücüsü tutuklandı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 17:16
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Taksi takla attı 1 kişi öldü

Taksi takla attı 1 kişi öldü
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AA'da yer alan habere göre, Prof. Dr. Şaban Teoman Tünelleri-1 mevkisinde dün meydana gelen trafik kazasında taksiyi kullanan B.B.S. (22), hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zonguldak-Kilimli sahil yolunda seyreden B.B.S. (22) idaresindeki 67 T 0158 plakalı taksi, dün Prof. Dr. Şaban Teoman Tünelleri-1 mevkisinde kontrolden çıkmış, takla atan araç, aydınlatma direğine çarparak durmuştu.

Kazada takside bulunan A.Ç. (17) hayatını kaybetmiş, sürücü ile araçtaki M.K. (17) yaralanmıştı.

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