Taksi ücretlerine kallavi zam

Ankara’da taksi ücretleri güncellendi. Taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya çıkarılırken, indi bindi ücreti de 100 liradan 130 liraya yükseldi.

Yeni tarife kapsamında bindi-indi ücreti 130 lira, açılış ücreti 45 lira, kilometre ücreti 32 lira ve bir saatlik bekleme ücreti ise 210 lira olarak belirlendi. Taksimetreler, pazar gününden itibaren bu yeni tarifeye göre ayarlanacak.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, zamlı tarifeyi esnafa şu mesajla bildirdi: “Yeni taksi tarifemizin esnaflarımıza hayırlı olması dileğiyle hayırlı işler bol kazançlar dilerim.”