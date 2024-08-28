Taksi ücretlerine kallavi zam! Yeni tarife belli oldu

Ankara'da taksi ücretlerine en son Ocak ayında zam yapılmıştı. 30 Ağustos ile birlikte yeni tarifeye göre Ankara'da taksi açılış ücreti yüzde 40 artışla 25 liradan 35 TL'ye çıktı. İndi bindi ücreti ise yüzde 33,3 artışla 75 TL'den 100 TL'ye yükseldi.

Ankara'da taksi ücretlerine 30 Ağustos 2024 Cuma gününü geçerli olacak şekilde yüklü bir zam yapıldı.

Ankara'daki zamlı taksi tarifesi şoförlere mesajla duyuruldu. Yeni tarifeye göre, taksi açılış ücreti 35 lira, kilometre ücreti 25 lira, bindi-indi ücreti 100 lira ve 1 saatlik bekleme ücreti 150 lira olarak belirlendi.

Böylece taksi açılış ücretine yüzde 40, kilometre ücretine yüzde 25, bindi, indi ücretine yüzde 33,3 zam yapılmış oldu.

EN SON 19 OCAK 2024'TE ZAM YAPILMIŞTI

Ankara'da taksimetre ücretlerine en son 19 Ocak 2024'te yüzde 30 oranında zam yapılmıştı, taksi açılış ücreti 25 lira, kilometre ücreti 20 lira, bindi-indi ücreti 75 lira olarak belirlenmişti.