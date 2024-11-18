Taksi ve otomobil çarpıştı: Acı kayıplar

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında öğretmen Yeliz Efe (30) ve kızı Ela Efe (3) hayatlarını kaybetti. Kazada ağır yaralanan eşi Raşit Efe (33) ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, İnegöl-Bozüyük kara yolu üzerindeki Muratdere köyü civarında gerçekleşti. 61 yaşındaki Kemak K. yönetimindeki taksi, Raşit Efe'nin kullandığı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle, Efe ailesi araçta sıkışarak ağır yaralandı. Diğer sürücülerin anında yaptığı ihbarla olay yerine ulaşan polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Her üç kişi de ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, Yeliz Efe ile kızı Ela Efe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeliz Efe, Bursa'daki özel bir okulda kimya öğretmeni olarak görev yapıyordu. Kazada kaybedilen anne ve kızın cenazeleri, Eskişehir'de toprağa verilecek. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından bir soruşturma başlatıldı ve olayın nedenleri araştırılmakta.

Kazanın ardından, Bilecik ve çevresindeki eğitim camiasında büyük bir üzüntü yaşanırken, Efe ailesinin acısına birçok kişi ortak oldu.