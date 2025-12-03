Kan donduran olay, Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde başladı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Mustafa T., alt kat komşuları Remziye Kaya ile oğlu Mazlum Kaya’yı bilinmeyen nedenle tabancayla vurdu.

Apartmandan çıkıp, taksiye binen şüpheli, Arpaçsakarlar Mahallesi’ndeki bir büfeye gitti. Dolaptan aldığı içkilerle dükkandan ayrılmak isteyen Mustafa T’ye, büfeci Ahmet Turgut tepki gösterdi.

Bunun üzerine Mustafa T., yanında getirdiği tabancayla Ahmet Turgut’u da vurdu. Sokakta bekleyen taksiciye de ateş eden şüpheli, koşarak kaçtı. Taksici ise yara almadan bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerlerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, apartman dairesinde Remizye ve Mazlum Kaya’nın cansız bedenlerini buldu. Büfede yapılan kontrolde ise Ahmet Turgut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

İHTARA UYMAYINCA VURULDU

Bölgeyi abluka altına alan polis, yaya olarak kaçan Mustafa T.’ye ‘Dur’ ihtarında bulundu. Polise direnen şüpheli, vurularak yaralı olarak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Mustafa T. emniyete götürüldü.

Olay yerlerinde yapılan incelemenin ardından Remziye Kaya, Mazlum Kaya ve Ahmet Turgut’un cansız bedenleri morga kaldırıldı. Cinayetlerle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

- VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ihbar üzerine polis ekiplerinin büfe işletmesine ivedi şekilde intikal ettiği belirtildi.

Olayın anlatıldığı açıklamada, "Direnmesi üzerine yerinde ve etkin müdahaleyle bacağından vurularak etkisiz hale getirilen şahıs, suç aleti tabancayla yakalanmış olup konuyla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.