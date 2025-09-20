Taksici cinayetine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı!



Olay, dün gece saatlerinde Şişli Eskişehir Mahallesi Bekçi Mahmut Sokak önünde meydana gelmişti.

Edinilen bilgiye göre, 34 TJZ 47 plakalı ticari taksinin şoförü Ali Sancar (53), kullandığı aracın sürücü koltuğunda hareketsiz şekilde bulunmuştu. Yapılan incelemelerde Sancar’ın sol kasığından bir adet mermi giriş çıkışı olduğu belirlenmişti. Taksi sürücüsü Sancar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatmıştı.

Yapılan çalışmalar sonucu Ali Sancar’ın öldürülmesine ilişkin silahla ateş eden şahıs dahil olmak üzere 3 kişi yakalandı.



Öte yandan, Sancar’ın bugün Çıksalın Mezarlığı’na defnedildiği öğrenildi.