Taksici ile hostes birbirine girdi! Arabalı vapura girince ortalık karıştı

İstanbul Üsküdar İlçesinde 13 Temmuz 2024 tarihinde akşam saatlerinde taksici ile hostes arasında tartışma yaşandı.

İddiaya göre, Pınar isimli bir hostes Güngören ilçesinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için ticari taksiye binerken, ticari taksi şoförü aşırı araç trafiği nedeniyle köprüden gidemeyeceğini ve tünelden gideceğini ve ücreti de kendisinin karşılayacağını ifade etti.

TAKSİCİYE ÖFKELENDİ

Ticari taksi şoförünün Avrasya tünelinin de yoğun olduğunu görünce daha da hızlı gitmek için arabalı vapura binerken, hostes bu durum karşısında öfkelenerek taksi şoförü Mehmet Ayaz'a ben hostes kıyafetiyle toplu taşımaya binemiyorum diyerek bağırmaya başladı.

550 LİRA YOL ÜCRETİ İSTEDİ

Vapurdan ininceye kadar taksiciye hakaret edip, bağıran hostes kendisini indirmesini isterken, taksi şoförü ise 550 lira yol ücretini ödeyerek inebileceğini ifade etmesi üzerine çantasıyla kaçmaya başladı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Ticari taksi şoförü parayı alabilmek için arkasından giderken, Pınar isimli hostes ise parayı vermeyerek taksiciye vurmaya başladı. O anlar, taksi şoförünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

"PINAR HANIM VAPURA GELİNCE BOZULDU"

Taksici Mehmet Ayaz, "13 Temmuz günü yaklaşık altı sıralarında ben Sabiha Gökçen Havalimanı'nın taksicisi olarak çalışıyordum. O sıralarda bizim çalışan arkadaşlardan bir tanesinin kendi abone yolcusu vardı. Kendisi hostes havalimanında çalışıyor. Gidip aldım kendisini. Sabiha Gökçen'e gelecektik. Yolda gelirken navigasyonda köprü trafiği inanılmaz gösteriyordu. Çok yoğundu. Ben de hanım efendiye sordum. Pınar Hanım dedim köprü değil de tünelden gideceğim dedim. Ücretini karşılar mısın dedim. Hayır karşılayamam dedi. Bende sıkıntı yok. Gerekse ben cebimden veririm ama oradan gidelim. Çünkü çok trafik vardı. Tünelin oraya geldiğimde baktım orası da çok yoğun. Vapur boş olduğu için vapura döndüm. Pınar hanım vapura gelince bozuldu. Bana neden vapura geldiğimizi söyledi. Ben de açıklamasını yaptım. Ücreti sonuçta ben veriyorum. Köprüden gitsek de tünelden gitsek de fark etmiyor. Tünel de yoğundu. Ben de burayı tercih ettim. Sonra kendisinin bana şu açıklama yaptı benim için kesinlikle buradan gelmemesi gerektiğini. çünkü hostes kıyafetiyle toplu taşıma binmelerinin yasak olduğunu söyledi. Ben de bunu bilmediğimi ilk defa duyduğumu söyledim" diye konuştu.

"BANA KÜFÜR EDİP TEKME ATTI"

Mehmet Ayaz, "Vapurdan indikten sonda sürekli bana laf söylemeye başladı duymamazlıktan geldim müzik açtım daha da bağırdı. Ben de çocuk değilim dedim. Birden beni indir diye bağırmaya başladı. Ben de paramı öde isteğin yerde inebilirsin dedim. Çantasını tutuyordum. IBAN üzerinden ödeyeceğim dedi. Çantayı alıp gitti ben de arkasından gittim. Paramı alabilmek için. Bana küfür edip tekme attı" ifadelerini kullandı.