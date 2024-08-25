Taksiciden kokoreççiye kurşun yağmuru. Panik anları kameralara yansıdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Taksiciden kokoreççiye kurşun yağmuru. Panik anları kameralara yansıdı

Balıkesir'de kokoreççi Volkan Uluer ile tartışan taksici, bir süre sonra Uluer'in dükkanını basıp kurşun yağdırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, taksici Berk D., tartıştığı kokoreççi Volkan Uluer'i, iş yerini basıp, tabancayla yaraladı. Müşteriler panik yaşarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 17 Ağustos günü saat 02.30 sıralarında Burhaniye ilçesinin turistik Ören Mahallesi'nde meydana geldi. Çevre esnafıyla sorun yaşayan Ali B., içlerinden biriyle tartışıp, bıçak çekti. Bunun üzerine esnaf bir araya gelip, Ali B.'yi dövmeye başladı.

Taksici Berk D. (30), Ali B.'nin toplu olarak dövülmesine tepki gösterince gruptaki kokoreççi Volkan Uluer ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan Berk D., bir süre sonra elinde tabancayla dönüp, Uluer'in iş yerini bastı. İçerde rastgele ateş eden Berk D., bir süre sonra Uluer'i vurdu. Volkan Uluer dışarı kaçarken, müşteriler büyük panik yaşadı.

Silah seslerini duyan yakındaki, trafik polisleri ve bekçiler olay yerine geldi. Ancak Berk D. sakinleştirilemedi. Uluer ile Berk D. arasında arbede yaşandı. Berk D., tekrar tabancasını çekip Uluer’i 3 kurşunla vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Volkan Uluer, tedaviye alındı. Uluer'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Silahındaki mermiler biten Berk D. ile Ali B. polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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